Le Togo résiste

L’économie togolaise a été sévèrement impactée par la crise politique. L’Etat sauve cependant l’essentiel. Les recettes fiscales se sont élevées à 563,2 milliards de Fcfa en 2017, inférieures de 80 milliards aux prévisions initiales, mais mieux qu’envisagées ces derniers mois.

Ce montant comprend les impôts pour 291,9 milliards et les taxes douanières qui représentent 271,3 milliards.

Ces chiffres ont été communiqués par le ministère de l’Economie et des Finances à l’occasion d’une réunion technique sur la performance des réformes engagées par le gouvernement.

Les fondamentaux tiennent bon et prouvent la pertinence des politiques engagées.

Depuis août 2017, le Togo est confronté à des tensions avec des manifestations à répétition.

Un contexte qui n’est évidemment pas favorable au développement économique. Il constitue aussi un frein à l’investissement.

Des considérations qui n’ont aucun effet sur les dirigeants de l’opposition. Au contraire. Plus le pays connaîtra de difficultés et plus il sera facile d’accuser le pouvoir d’être à l’origine des problèmes. Ils usent de cette stratégie au détriment du peuple qu’ils sont censés protéger.