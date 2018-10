Le Togo retrouve les institutions de Bretton Woods à Bali

Kossi Assimaïdou, le ministre de la Planification, est actuellement à Bali (Indonésie) où se déroule les Assemblées d’automne du FMI et de la Banque mondiale.

Ces rencontres sont l’occasion de réunir des acteurs d’horizons divers — dirigeants du secteur public (banques centrales, ministères des finances et du développement) et du secteur privé, représentants d’organisations de la société civile, experts issus des milieux universitaires — autour des grands dossiers mondiaux : conjoncture économique mondiale, lutte contre la pauvreté, développement économique, efficacité de l’aide, etc.

Cet événement donne également lieu à toute une série de manifestations (séminaires, zooms régionaux, conférences de presse...) autour de sujets liés à l’économie mondiale, au développement international et au système financier mondial.

L’occasion pour M. Assimaïdou d’avoir des rencontres avec les responsables du Fonds avec lequel le Togo a signé une Facilité élargie de crédit (FEC).

Entretiens aussi avec les dirigeants de la Banque mondiale qui accompagne le pays dans plusieurs projets de développement.