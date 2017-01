Le fisc se forme aux techniques du recoupement

Les contribuables togolais, comme partout ailleurs dans le monde, ont souvent la tête en l’aire. Les déclarations comportent souvent de nombreux oublis.

L’Office togolais des recettes (OTR), regroupement de la douane et des impôts, forme ses troupes aux techniques du recoupement

Une session financée par la Banque africaine de développement (BAD) dans le cadre du Projet d’appui à la gouvernance fiscale (PAGFI).

‘Cette formation va permettre aux enquêteurs de s’assurer que les informations fournies par le contribuable sont cohérentes. A terme, c’est plus d’efficacité et plus de rentrées’, a expliqué Michel Fillon, l’un des experts qui épaule l’OTR.

Au Togo, le business informel est roi. Très peu de particuliers et d’entreprises payent des impôts et ils assurent à eux seuls l’essentiel des recettes.

La généralisation des paiements scripturaux (cartes de paiement ou de crédit, terminaux mobiles, e-banking, e-wallet, …) pourrait permettre d’élargir les contributions en instaurant une taxe indolore sur chaque transaction.

Mais ce dispositif nécessite d’être mis en œuvre dans l’ensemble des pays de l’UEMOA.

Il faudra donc encore attendre un peu.