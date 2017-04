Le marathon de Washington

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a débuté son marathon biannuel à Washington où se déroulent les Assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

Il aura ce mercredi des rencontres avec Abebe Selassie, le directeur général adjoint du FMI et chef du Département Afrique ainsi qu’avec le directeur des Finances publiques de l’institution.

Le Togo et le Fonds ont conclu début janvier, au titre de la Facilité élargie de crédit FEC), un accord de financement d’un montant de 238 millions de dollars, soit 128% du quota du Togo au FMI. L’enveloppe accordée est à taux 0, remboursable sur une durée de 10 ans avec un différé de 5 ans.

M. Yaya et sa délégation - notamment Kossi Assimaïdou le ministre de la Planification - rencontreront aussi les responsables de la Banque mondiale qui vient d’accorder un financement de 65 millions de dollars sous la forme de dons et de prêts.

M. Yaya devrait participer à deux forums importants. L’un consacré à l’économie informelle en Afrique subsaharienne, l’autre aux moteurs de l’inclusion financière numérique en Afrique.

Enfin il prendra part à un coloque organisé par la Banque mondiale sur l’état de l’Afrique. Une occasion d’examiner l’évolution économique du continent. Il s’agira d’identifier les opportunités et défis majeurs que l’Afrique doit relever, dans une conjoncture économique mondiale toujours plus incertaine.

Ce colloque sera l'occasion de réfléchir aux solutions permettant de stimuler et pérenniser des investissements nécessaires sur le continent, en améliorant la coordination entre les politiques macroéconomiques nationales et régionales et l’action des différentes agences internationales de développement.

Cet événement sera suivi d’une table ronde à laquelle participeront des dirigeants et des chefs d’entreprises africains. La table ronde permettra également de souligner la nécessité de favoriser davantage les investissements du secteur privé pour combler le déficit d’infrastructures sur le continent. Elle présentera aussi des réalisations positives dans ce domaine et les nombreuses opportunités d’investissements à saisir.