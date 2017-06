Le nouveau visage des douanes

La 2e conférence des donateurs de la région de l’Afrique Occidentale et Centrale (AOC) de l’Organisation mondiale des douanes se déroule depuis le début de la semaine à Lomé.

Elle rassemble les représentants des 23 administrations douanières de la région et de différents partenaires au développement.

Les discussions concernent principalement l’accord sur la facilitation des échanges (AFE) entré en vigueur en février 2017.

Ce dispositif doit favoriser la sécurisation et l'optimisation de la chaîne logistique.

Intervenant jeudi, le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya a souligné le rôle novateur des douanes.

‘Aujourd’hui, leur rôle va au delà de la simple collecte des recettes. En effet, à cette tâche jadis exclusive, s’est ajoutée la mission de facilitation des échanges, de partenariat avec les entreprises et de protection des populations’.

Mais la facilitation des échanges implique davantage de moyens pour les administrations et une plus grande coopération régionale.

‘Je profite de cette occasion pour inviter les bailleurs de fonds et les douanes de la région à travailler de concert, en prenant en compte les priorités stratégiques tant nationales que régionales et à saisir cette opportunité pour créer un réseau des donateurs qui accompagneront notre région vers plus de performance’, a déclaré le ministre

Un impératif à l’heure où les dirigeants africains prônent la mise en place d’une zone de libre-échange continentale, étape vers une véritable intégration régionale.