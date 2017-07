Le secteur bancaire est plutôt sain

Depuis le 1er juillet, les banques togolaises ont l’obligation de relever leur capital social de 10 milliards de Fcfa (3 milliards pour les autres établissements financiers). Une mesure destinée à garantir leur solvabilité, synonyme de sécurité pour les clients.

Lors de la 2e réunion de l’année entre la BCEAO et les banques, Kossi Ténou, le directeur national de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest a rappelé l’intérêt d’une telle augmentation.

'La plupart des banques et établissements financiers appliquent déjà cette nouvelle disposition; les autres sont invités à le faire’, a-t-il déclaré.

Lors des discussions, M. Ténou s’est inquiété du taux de dégradation du portefeuille tout en rappelant que globalement le secteur se portait bien.

Encore une fois, le représentant de la BCEAO a recommandé une opérationnalisation par tous de la plate-forme du Bureau d’information sur le crédit (BIC) pour une meilleure gestion des risques.

Les dirigeants des établissements financiers ont été conviés pour leur part à développer des mécanismes innovants pour mobiliser l'épargne de longue durée avec une diversification plus marquée orientée vers le financement de l'habitat et des petites et moyennes entreprises (PME).