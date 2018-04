Les tensions socio-politiques font peser un risque sur la croissance

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) vient d’achever une mission au Togo dans le cadre de la deuxième revue du programme soutenu par une Facilité élargie de crédit (FEC).

A l’issue de cette visite d’une dizaine de jours, le Fonds a publié un communiqué dans lequel il note un ralentissement de l’activité économique au deuxième semestre de 2017 suite aux troubles sociopolitiques.

Le taux de croissance est estimé à 4,4 % en 2017 contre 5,1 % en 2016. L'inflation est restée modérée, se situant à -0,4 % en glissement annuel à fin février 2018.

Le ratio de la dette publique par rapport au PIB a continué à diminuer grâce au vigoureux assainissement budgétaire amorcé par le gouvernement dans le cadre du programme.

Malgré un niveau de recouvrement des recettes en deçà des prévisions en raison de la faiblesse de l'activité économique, la gestion budgétaire 2017 s’est traduite par une nette amélioration par rapport à l’année précédente grâce à une bonne maîtrise des dépenses.

Le solde primaire intérieur, qui mesure l'effort budgétaire des autorités, s'est amélioré, passant d'un déficit d'environ 4 % du PIB en 2016 à un excédent d'environ 1 % du PIB en 2017. La mission note également les efforts réalisés par le gouvernement dans la réduction des arriérés de paiements intérieurs.

« Les tensions socio-politiques font peser un risque sur les perspectives de croissance économique avec un impact négatif sur l'économie réelle et les recettes fiscales. La croissance économique devrait être légèrement inférieure à 5 % en 2018, indique Ivohasina Razafimahefa, le chef de l’équipe du FMI.

A long terme, les investissements réalisés au cours des dernières années pour la modernisation des infrastructures publiques devraient stimuler la productivité et susciter un attrait marqué de l'investissement privé.

L'inflation devrait rester dans les limites des critères de convergence de l'UEMOA et le compte courant extérieur devrait s'améliorer à mesure que les importations de biens d'équipement publics diminueront.

Satisfecit du FMI

‘Les services du FMI sont parvenus à un accord avec les autorités sur les politiques économiques et financières qui serviraient de base pour la conclusion de la deuxième revue du programme triennal dans le cadre de la Facilité élargie de crédit. Les performances dans le cadre du programme ont été bonnes. Tous les critères de performance quantitatifs à fin décembre 2017 ont été respectés. Les objectifs quantitatifs budgétaires concernant le solde primaire intérieur et le financement intérieur ont été largement atteints. Les préfinancements qui avaient conduit à une augmentation rapide du stock de la dette au cours des dernières années, ont été arrêtés. En outre, le gouvernement a continué de s'abstenir de contracter ou de garantir des emprunts extérieurs non concessionnels et de fournir des garanties aux fournisseurs et entrepreneurs nationaux. Tous les repères structurels à fin décembre 2017 ont également été réalisés’, se félicite le Fonds monétaire international.

Les autorités ont l'intention de réviser le budget 2018 pour tenir compte du manque à gagner en matière de recettes, qui sera compensé par un programme d’amélioration de l’efficacité de la dépense publique et un certain assouplissement de l'objectif de déficit budgétaire. Les autorités envisagent également d'intensifier les efforts de diversification de la base fiscale et de recouvrement des recettes pour combler le manque à gagner, indique le FMI.

La mission venue du Washington a encouragé les autorités à poursuivre leurs efforts d'assainissement budgétaire pour réduire le niveau d’endettement de manière significative. Ces efforts contribueront à créer une marge budgétaire pour accroître le niveau des dépenses sociales, qui sont essentielles pour réduire la pauvreté.

Les experts ont également réitéré leurs conseils sur la nécessité d'améliorer davantage le climat des affaires et d'encourager fortement les investissements privés. A cet égard, la mission salue les efforts fournis par les autorités dans sa candidature à l’initiative du G20 “Compact with Africa”.

Le conseil d’administration du FMI examinera la deuxième revue en juin 2018.