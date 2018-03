Mission du Fonds à Lomé

stabilité macroéconomique et promotion d' une croissance durable et inclusive

Le Fonds monétaire international (FMI) a achevé fin décembre la première revue des performances du Togo dans le cadre du programme appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC).

L'achèvement de la revue a permis le décaissement de près de 36 millions de dollars. Ce qui porte le total des décaissements au titre de l’accord à 71,22 millions de dollars.

L'accord au titre de la FEC d'un montant total de 241,5 millions de dollars sur 3 ans vise à appuyer les réformes économiques et financières.

Une nouvelle mission du Fonds entame cette semaine des consultations avec les autorités. Il s’agit d’une procédure habituelle d’évaluation. Les experts seront chargés de voir comment le Togo met en œuvre les réformes fixées d’un commun accord.

Le programme des autorités appuyé par la FEC a pour objectif de consolider la stabilité macroéconomique et de promouvoir une croissance durable et inclusive.

Il vise à réduire le déficit budgétaire global de manière considérable en début de période afin d’assurer la viabilité à long terme de la dette et de la position extérieure ; à recentrer la politique économique sur une croissance durable et inclusive en ciblant les dépenses sociales et en engageant des dépenses dans les infrastructures de manière viable sur le plan financier ; ainsi qu’à corriger les faiblesses existantes du secteur financier.

La venue de fonctionnaires de FMI permettra enfin de mettre un terme aux rumeurs nées de la publication d’une fausse information publiée par La Lettre du Continent. Ce média spécialisé avait évoqué un prétendu différend concernant une opération d'émission de titres du Trésor.

Les autorités togolaises comme le Fonds ont démenti cette information.