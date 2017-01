Nouvelle ère de collaboration avec le FMI

Le ministre de l'economie et des Finances et les économistes du FMI mercredi à Lomé

Le Togo et le Fonds monétaire international (FMI) ont conclu mercredi à Lomé au titre de la Facilité élargie de crédit FEC), un accord de financement d’un montant de 238 millions de dollars, soit 128% du quota du Togo au FMI, sous réserve de l’accord du conseil d’administration.

Le décaissement sera effectué en 7 tranches et le premier est attendu au plus tard en avril prochain, a précisé Cemile Sancak, la responsable de division adjoint du Département Afrique du FMI en charge du Togo.

L’enveloppe accordée est à taux 0 et remboursable sur une durée de 10 ans avec un différé de 5 ans.

Le ministre de l’Economie et des Finances Yaya Sani a exprimé la reconnaissance du gouvernement. Les prêts concessionnels sont destinés au financement des dépenses sociales et d’investissement comme le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) et le Programme d’appui aux populations vulnérables (PAPV).

‘Cet accord vise à améliorer les conditions de vie des populations et à maintenir un environnement macroéconomique stable compatible avec la viabilité de la dette publique’, a indiqué Cemile Sancak.

Elle a souligné que ce programme allait permettre de susciter un soutien important des partenaires au développement.