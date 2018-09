Face aux difficultés rencontrées par les PMI/PME, Ecobank a lancé l’Emerald Business Club, une plateforme qui va permettre de ‘se connecter, de partager et de prospérer’, selon le slogan de l’établissement bancaire.

Ecobank vient de lancer ce service à Lomé après Dakar, Lagos, Conakry et Abidjan, notamment.

La plateforme offre aux PME la possibilité de développer leur capacités par l’entremise de formation, de coaching et par l’accès aux services financiers adaptés garce aux efforts conjugués du secteur financier, privé et public et avec l’appui des institutions internationales de développement.

Les PME trouveront aussi des opportunités d’ouverture et de croissance grâce aux marchés du réseau Ecobank dans 33 pays.

L’adhésion est gratuite

'Etre bien formé permet de bien gérer et c'est moins de risques pour la banque qui est de plus en plus enclin à vous accompagner', a déclaré Mamady Diakité, le directeur général d’Ecobank-Togo.

L'entreprise est la principale source de création de richesse au Togo.