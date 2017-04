Ouverture des réunions de printemps de la BM et du FMI

Les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale s’ouvrent ce lundi à Washington.

Elles rassemblent les grands argentiers de la planète et les responsables des politiques de développement.

Les réunions du Comité du développement, forum conjoint de la Banque et du FMI, et du Comité monétaire et financier international du FMI, sont les temps forts de ce rassemblement et permettent de faire le point sur les activités des deux institutions.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, et son collègue de la Planification, Kossi Assimaïdou, débuteront mardi une semaine de rencontres particulièrement chargée avec les responsables des deux institutions.

Leur séjour se déroule au moment ou la Banque mondiale a annoncé un appui de 65 millions de dollars sous forme de dons et de prêts. Concernant le FMI, le Togo a signé en début d’année un accord sur la facilité élargie de crédit (FEC). A la clé, un prêt concessionnel de 238 millions de dollars.

Enfin, on évoque un possible appui budgétaire de la Banque mondiale qui devrait être soumis pour approbation au conseil d’administration prochainement.

Le séjour de la délégation togolaise sera dense en discussions.