Performances et faiblesses des réformes

Dans le cadre du suivi des réformes, le ministère de l’Economie et des Finances organise la revue de la performance des réformes à fin décembre 2017 dans les départements ministériels et institutions de l’Etat. Elle aura lieu le 10 avril prochain.

En prélude à cette réunion, une rencontre technique du plan d’actions de la réforme de la gestion des finances publiques se déroule jeudi et vendredi à Lomé

L’objectif de la revue nationale est d’évaluer la performance et les faiblesses des réformes mises en œuvre en 2017 et de corriger les choses en 2018.

Deux fois par an, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers évaluent la performance et la pertinence des réformes engagées.

La réunion du jour est dirigée par Mongo Kpessou Aharh, le secrétaire permanent chargé du suivi des politiques publiques et des programmes financiers.