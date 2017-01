Portes ouvertes à la BOAD

Les responsables de la BOAD et de l'UL en compagnie d'étudiants

La Banque ouest africaine de développement (BOAD), dont le siège est au Togo, organise ce mardi une Journée portes ouvertes à l’intention des étudiants de l’université de Lomé (UL) en Master d’économie, de gestion et de droit

Une journée de découverte et d’échanges pour comprendre le fonctionnement de cet établissement financier et son rôle en matière de développement.

La BOAD, institution commune de financement des Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), a pour mission de promouvoir le développement équilibré de ses pays membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest.

La BOAD accorde des financements à la fois au secteur public et au secteur privé.

Elle intervient sous forme de prêts directs à long, moyen et court termes, octroie des lignes de refinancement aux banques locales pour assister les petites et moyennes entreprises, accorde des financements pour les études de faisabilité de projets ou les études d’ingénierie et garantit des emprunts obligataires.