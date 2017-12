Premier de la classe

Depuis les bancs de l’école primaire jusqu’à la dernière marche à l’université et même bien après ! Le Togolais Félix Edoh Kossi Amenounve figure parmi les cent personnalités qui ont contribué à la transformation de l’Afrique, souligne le quotidien ivoirien Fraternité Matin qui lui consacre deux pages.

Le patron de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), commune aux 8 pays de l’UEMOA, a fait d’Abidjan une place financière de premier plan affichant des résultats exceptionnels.

Grâce à l’impact de ses idées et de ses actions sur son environnement, ou encore à ses performances professionnelles, il séduit, épate et intéresse, écrit le journal qui met en valeur sa passion pour la finance et le développement du Togo et des pays de la région.