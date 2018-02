Prêt de 10 millions de dollars au Fonds ALCB

Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 10 millions de dollars au Fonds africain d'obligations en monnaie locale (ALCB) pour renforcer son portefeuille et promouvoir le développement des marchés financiers nationaux.

Le prêt, avec un échéancier de sept ans et une période de grâce de deux ans, offrira aux sociétés africaines la possibilité d'accéder et de diversifier leurs sources de financement à long terme en monnaie locale et auprès des investisseurs institutionnels locaux.

Le Fonds ALCB a été créé en décembre 2012 par la Banque allemande de développement (KfW) pour le compte du ministère allemand de la Coopération avec un capital initial de 47 millions de dollars. .

Le Fonds investi dans tous les pays africains où des obligations en monnaie locale sont possibles. Cela concerne, notamment, le Ghana, le Malawi, le Gabon, le Nigeria, l’Ouganda et le Togo.

Le Fonds ALCB s’intéresse aux obligations non souveraines dont les produits favorisent l’inclusion financière, le financement du logement, les énergies renouvelables, l’agriculture et la finance.