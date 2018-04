Prêt de 22 millions de dollars de l'IFTC

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a signé mercredi à Tunis un accord de prêt de 22 millions de dollars avec la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC, groupe de la Banque islamique de développement).

Ce prêt est destiné à la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) qui en assurera la gestion et le remboursement. Cet appui lui permettra d’acheter du fuel lourd destiné à la centrale thermique de Lomé opérée par Contour Global.

M. Yaya participait dans la capitale tunisienne à une réunion des pays membres de la BID.

L’occasion de remercier l’institution pour son accompagnement multiforme et de faire le point sur la situation de l’économie togolaise.

‘Dans l’ensemble, elle a affiché des résultats encourageants ces dernières années. Le taux de croissance du PIB, au cours des cinq dernières années, s’est établi au delà de 5%, même si nous avons enregistré un léger ralentissement en 2017 du fait du recul de l'investissement public et de la crise socio-politique que connaît notre pays et dont la résolution est en cours dans le cadre du dialogue politique (...). L'inflation est maîtrisée et l'assainissement des finances publiques se poursuit de façon résolue. Dans le même temps, le déficit des transactions extérieures courantes a baissé de 11,1% du PIB en 2015 et de 9,7% en 2016 mais il reste encore relativement important en raison du manque de diversification de notre économie’, a indiqué le ministre.

ll a également détaillé la nouvelle politique de développement qui privilégie désormais les projets structurés, financés en collaboration avec le secteur privé sous forme PPP (partenariats public-privé).

En outre, a indiqué M. Yaya, l’accord conclu l’année dernière avec le Fonds monétaire international permettra au Togo de restructurer sa dette extérieure et de poursuivre l’assainissement des finances publiques.