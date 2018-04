Réunion des pays de la zone franc à Brazzaville

Bruno Le Maire, le ministre français de l'Economie et des Finances

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, participera vendredi à Brazzaville (Congo) à la réunion des ministres des Finances de la zone franc qui se déroulera au au Centre de conférence de Kintélé.

La réunion des ministres des Finances de la zone franc est l’instance principale de dialogue réunissant toutes les parties prenantes des quinze pays de la zone franc, soit les ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), ceux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), le ministre comorien, les gouverneurs des trois banques centrales, les présidents des banques de développement régionales et des commissions.

Cette rencontre sera l’occasion de revenir et de prolonger les discussions des ministres sur les réformes économiques à mettre en œuvre et le maintien des efforts de consolidation budgétaire pour garantir un développement soutenable des pays.

Cette réunion permettra également de discuter de la mobilisation des recettes fiscales, en promouvant la coopération fiscale internationale contre les flux financiers illicites.

Enfin, elle permettra d’aborder les mesures de coordination pour mieux lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.