Sodigaz rejoint le BRVM Elite Lounge

En 2017, la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) est restée attractive en 2017 avec l’introduction à la cote de sept nouvelles sociétés.

La Bourse commune aux pays de l’UEMOA, dirigée par le Togolais Edoh Kossi Amenouve, affiche des indices cumulés qui ont progressé de 88% en cinq ans.

Elle espère attirer à la corbeille 12 nouvelles sociétés d’ici 2 ans dont au moins une banque.

Parallèlement, la BRVM a créé un troisième compartiment dédié aux PME-PMI de la zone UEMOA.

Des représentants de cette institution ont expliqué vendredi aux hommes d’affaires togolais que le marché financier régional pouvait être un accélérateur pour leurs entreprises.

Ils ont notamment présenté l’objectif du programme BRVM Elite Lounge qui est rentré dans sa phase active avec le lancement de sa première cohorte de dix petites PME à fort potentiel de croissance dont la togolaise Sodigaz.

Développé par le London Stock Exchange Group (LSEG), Elite Lounge est un écosystème dynamique, bâti autour de l’entreprise pour soutenir et favoriser l’innovation, l’entrepreneuriat et la croissance.

A travers ce programme, la BRVM entend contribuer au renforcement des capacités des entreprises à fort potentiel de croissance de la sous-région afin de leur offrir une nouvelle source de financement grâce au marché financier régional.

Les PME constituent l’essentiel du tissu économique de l’Union. Elles sont un moteur de création de richesse et d’emplois. C’est pourquoi, l’amélioration et la diversification des sources de financement pour cette catégorie d’entreprises est un facteur important dans la dynamique d’une croissance soutenue et inclusive.

Les 10 premières PME retenues sont AGETIP (Bénin), IMPRIMERIE TUNDE (Bénin) ; DAFANI SA (Burkina Faso), Groupe COFINA (Côte d’Ivoire), HYPERACCESS SYSTEMS (Côte d’Ivoire), MATA Holding (Côte d’Ivoire), PETRO IVOIRE SA (Côte d’Ivoire), PKL SA (Côte d’Ivoire), AZALAI Hôtels (Mali) et SODIGAZ (TOGO).

Ces entreprises proviennent de divers secteurs d’activités comme la distribution, l’hôtellerie, la finance, les BTP, l’imprimerie, l’industrie et les TIC et pourraient obtenir le label international "ELITE" à la fin du cycle de formation.

Située près du port de Lomé, la société Sodigaz produit depuis 8 ans du gaz domestique qui permet, en partie, de répondre à la forte demande des particuliers et, dans une moindre mesure, des entreprises et des commerces.