Un laboratoire pour promouvoir la finance africaine

La BRVM, Bourse commune aux 8 pays de l’UEMOA - dont le Togo est membre - a lancé mardi le ‘AfricaFinLab’, le premier laboratoire de la finance africaine.La cérémonie s’est déroulée au siège de la Bourse en présence de Bruno Kone, le ministre ivoirien de l’Economie et du Togolais Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la BRVM.

L’AfricaFinLab est un laboratoire d’idées, de soutien et de promotion de la finance en Afrique, au service des acteurs publics et privés. Il a pour principal objectif d’intervenir sur les leviers qui transforment la finance africaine en s’appuyant, notamment sur les échanges et la coopération internationale.

Ce nouvel instrument vise également à accompagner les professionnels du secteur dans la nouvelle ère de la finance mondiale, plus directe, plus digitale, plus innovante et consommatrice de compétences et de talents.

Edoh Kossi Amenounve et Arnaud de Bresson

‘La mise en place de ce laboratoire, outil fédérateur d’acteurs de la finance africaine, française et européenne, témoigne de notre volonté commune de relever les défis de la finance moderne, qui sont la nécessaire mobilisation de nouveaux canaux de financement pour accompagner la croissance économique; le développement d’écosystèmes favorables à la finance digitale et le développement d’expertises et de savoir-faire dans de nouveaux domaines. Cette initiative a également pour but de renforcer la coopération entre les places françaises et africaines en matière de développement des marchés’, a déclaré Arnaud de Bresson, directeur général de Paris Europlace, qui était à Abidjan pour l’occasion.

Cette organisation est chargée de développer et de promouvoir au plan international la Place financière de Paris et, d’une manière générale, l’industrie financière française.