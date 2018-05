Un milliardaire égyptien s’intéresse à Oragroup

L’Egyptien Beltone Financial aurait fait une offre pour devenir actionnaire d’Oragroup. La compagnie d’investissement cotée à la Bourse du Caire souhaite développer ses activités en Afrique.

Oragroup contrôle Orabank dont le siège est à Lomé.

On ignore quelle est la participation qu’entend prendre Beltone dans la banque présente en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale. On évoque une ‘participation significative’.

Oragroup compte 143 agences et a un portefeuille de 400.000 clients dans 12 pays.

Beltone Financial est présidé par le milliardaire Naguib Sawiris, dont la fortune est estimée par Forbes à 4,1 milliards de dollars.