Kossi Tofio, le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, a ouvert jeudi l’atelier de revue nationale semestrielle de la performance des réformes.

‘L’identification, la formulation, la mise en œuvre et le suivi des réformes de qualité dans les ministères et institutions de la République deviennent une exigence pour assainir l’environnement des affaires et créer les conditions pour plus de dynamisme dans la réalisation de l’activité économique et l’amélioration du bien-être de nos populations’, a-t-il fait observer

Afin d’améliorer la performance des réformes, l’évaluation par ‘la valeur acquise’ va être mise en œuvre. Cette nouvelle méthodologie va permettre de mesurer la valeur des résultats produits pour les usagers et les citoyens.

Il s’agit d’une approche de gestion mettant la valeur des biens et services offerts aux citoyens et par conséquent leur satisfaction au cœur des préoccupations de l’action publique. Cette satisfaction sera désormais mesurée par des indicateurs de performance affectés à chaque responsable de programme dans le cadre de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) votée par l’Assemblée nationale en 2014.

‘Le budget programme, qui est l’un des outils de la gestion axée sur les résultats, constitue la première étape d’un processus visant à développer une culture de la performance. Il sera complété par des rapports annuels de performance (RAP) contenant une évaluation de l’efficacité et de l’efficience de la gestion des affaires publiques’, a indiqué Kossi Tofio.