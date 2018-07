La coopération prend une nouvelle dimension

Pour de nombreux Israéliens, en particulier les jeunes générations, le Togo n’est pas une terre inconnue. Et pour cause. L'une des stars montantes de la pop israélienne est un Togolais, Stéphane Legar.

Stephan a été élevé en Israël par ses parents diplomates. Il a des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux.

Sa musique est influencée par les deux cultures et il alterne le Français et l’Hébreu dans ses chansons.

Ce succès inédit illustre l’étroitesse de la relation entre le Togo et Israël. La coopération s’est largement renforcée ces dernières années.

Lors de sa visite à Jérusalem début juillet, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a rencontré le Premier ministre, Benjamin Netanyahu.

Ils ont convenu d’élargir l'engagement en se soutenant mutuellement dans des forums internationaux, tels que l'ONU. Le Togo apporte régulièrement son soutien à Israël, une position très appréciée.

Par ailleurs, Israël multiplie les actions via Mashav, l’Agence israélienne ce coopération en faveur du développement.

Un des domaines privilégiés est celui de l’agriculture.

Depuis sa création, il y a 70 ans, Israël a su relever les défis et acquérir une expertise comme la production en zone semi-aride, la lutte contre la désertification, l’irrigation et la gestion de l'eau et l’agriculture à haut rendement. En outre, le pays développé des stratégies agricoles et agro-industrielles à différentes échelles en faveur des grands et des petits agriculteurs. Partager ce savoir-faire, peut augmenter la productivité et les moyens de subsistance de nombreux agriculteurs et ménages au Togo:

Stéphane Legar

En collaboration avec l'Institut de soutien technique et de recherche agricole (ITRA), Mashav a construit une ferme démo moderne à Davié en octobre dernier et a récemment terminé une formation en envoyant deux experts sur place.

La santé publique est un autre domaine d’intervention.

Mashav vient d’installer le premier centre de traumatologie à l'hôpital Atakpamé, situé à environ 160 km au nord de Lomé. Cet unité ultra-moderne comprend quatre salles équipées de matériel de pointe envoyé d'Israël, les mêmes que ceux utilisés dans les hôpitaux israéliens.

L'hôpital d'Atakpamé fournit des soins à plus de 1,6 million d’habitants de la région.

Le centre est en mesure d'offrir des services d’urgence aux victimes d'accidents de la route. Atakpamé est située sur l'une des principales routes du Togo.

Dans les prochains mois, une délégation de fonctionnaires israéliens est attendue à Lomé pour poursuivre le dialogue, renforcer la coopération et favoriser l'expansion des programmes de Mashav

Une nouvelle étape dans le renforcement des liens entre nos deux pays.

Nitzan ARNY

Chef de mission adjoint

Ambassade d'Israël au Togo