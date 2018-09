La justice protège les enfants

Le ministre de la Justice, Pius Agbetomey, a posé vendredi la première pierre d’un projet original.

La création d’un espace d’accès à la justice destiné aux enfants maltraités et aux très jeunes détenus qui ne peuvent bénéficier d’une assistance juridique convenable.

Le site se trouve à Lomé Cacaveli. Il bénéficie du soutien financier de l’Union européenne et de l’UNICEF.

Le centre proposera un accompagnement psychologique et un appui juridique

L’objectif des autorités est de fournir une assistance juridique aux enfants et de mettre à leur disposition un cadre de vie agréable sans discrimination ni violence avec des services sociaux, de la formation professionnelle pour l’aide à la réinsertion et des équipements sportifs et culturels.

Le ministre de la Justice vendredi sur le futur site

L’espace d’accès à la justice sera achevé dans un an.

Cette initiative fait partie d'un vaste projet de modernisation de la justice lancé il y a déjà plusieurs années.