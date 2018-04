Les magistrats ne sont pas juge et partie

Efforts menés pour une justice plus moderne

La Cour d'appel de Kara (420km de Lomé) vient de bénéficier d’un appui budgétaire de 25 millions de Fcfa de l’Union européenne qui s’ajoute aux dotations de l’Etat. Un peu d’oxygène pour les magistrats et un plus pour le fonctionnement de la Cour d’assise qui lui permet cette année de juger 30 dossiers supplémentaires. Notamment des cas d'homicides volontaires, de pédophilie et de viol.

Le personnel de la Cour a reçu la visite du ministre de la Justice, Pius Kokouvi Agbetomey.

Ce dernier a rappelé aux magistrats le sacro-saint principe de présomption d’innocence. Il a également devisé sur des cas très particuliers qui se présentent comme les assassinats ‘surnaturels’ et la sorcellerie anthropophagique.

Quelque soit le contexte, la justice se fait dans les prétoires, a-t-il insisté.