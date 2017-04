A un an du scrutin, l'ANC met la pression

Une large place est accordée jeudi par les journaux aux questions politiques. S’agissant des tensions entre l’ANC et le CAR, Focus Infos explique que le leader de l’opposition, Jean-Pierre Fabre, a tout intérêt à maintenir une certaine pression à un an des législatives.

Le Perroquet accuse Faure Gnassingbé de ‘gouvernance approximative’. Il s’en suit une analyse alambiquée et pour tout dire incompréhensible.

Liberté recommande au chef de l’Etat ‘de rentrer dans l’histoire par la grande porte’ en menant des réformes dont le pays a besoin. Le quotidien proche de l’opposition affirme que ‘Le Togo est seul pays dans la sous-région où l’alternance est encore en souffrance, où les élections sont systématiquement truquées au profit du clan au pouvoir depuis cinquante années’. Accusations habituelles.

Les Assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale se déroulent actuellement à Washington. Echos du Pays indique que le ministre de l’Economie et des Finances est sur place depuis le début de la semaine. Info à découvrir également dans Forum de la Semaine.

Le trafic d’essence fait perdre des milliards chaque année au Trésor public. Mais la stratégie menée par la police pour traquer les dralers n’est peut être pas la bonne, estiment de concert Echos du Pays et Chronique de la Semaine.

Clément Ahialey, le nouveau président de l’AGET (Association des grandes entreprises du Togo) demande à l’OTR d’élargir l’assiette fiscale afin de donner un peu d’oxygène aux gros contribuables. Déclarations à lire dans Nouvelle Tribune.

Et justement, Waraa signale que les fonctionnaires de l’Office togolais des recettes sont ‘en séance de recyclage sur l’évaluation de la performance des collaborateurs et les techniques de vérification’.

Quatre jours d’échanges et de propositions pour réformer le secteur foncier. Flambeau des Démocrates, Waraa, Nouvelle Tribune et Chronique de la Semaine estiment qu’il est grand temps de tout dépoussiérer et de tout moderniser.

L’Afrique n’est pas au centre des préoccupations des 11 candidats à l’élection présidentielle française, constate Togo Matin. Pratiquement rien sur la manière dont chacun entend renforcer sa coopération avec le continent.