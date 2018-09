Accor garde un oeil sur le Togo

Mode, art, voyage, food, design, architecture, tech, expériences… l’Afrique regorge d’expériences nouvelles et inconnues. Le Groupe AccorHotels vient de lancer un site consacré à l’Afrique.

Redécouvrir le continent africain avec une nouvelle vision, des idées inspirantes, des récits exclusifs et des images saisissantes, soulignent les promoteurs.

La plateforme MyChicAfrica.accorhotels.com invite les lecteurs à vivre des expériences uniques que seule l’Afrique peut offrir.

Si le Groupe ne gère plus d’hôtels au Togo (il fut jadis à la tête du Sarakawa et de l’Ibis Centre), des articles seront consacrés à ses richesses culturelles. L’hôtelier entend séparer business et culture.

Le site s’articule autour de plusieurs thématiques : : innovation & créativité, travel & expérience, lifestyle & luxe, culture & découverte.

A lire en ce moment une intéressante histoire consacrée à Wafrica, une entreprise qui s’est inspirée des cultures ouest-africaines et nippones pour créer la ‘troisième esthétique’.

Le parallèle entre le kimono et les vêtements traditionnels africains – en particulier les boubous – est évident lorsque ces costumes sont placés côte à côte: des habits amples fabriqués avec une large pièce de tissu, des étoffes souvent colorées et ornées de motifs. La parenté saute aux yeux.