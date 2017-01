Adebayor : ‘Je n’ai jamais douté de mes qualités’

Le Togo et la Côte d'Ivoire ont fait match nul

‘Très content, mais rien n'est encore fait. Je crois qu'on est venu pour déranger cette CAN et donc c'est un bon point pris par le Togo contre la Côte d'Ivoire, le tenant du titre. Maintenant on va essayer de récupérer parce qu'on a un match dans quatre jours contre le Maroc’. C’est ce que déclare mardi au Médium le capitaine des Eperviers Emmanuel Adebayor après le match contre les Eléphants.

L’attaquant est sûr de lui : ‘J'ai montré de quoi je suis capable ; je n'ai jamais douté sur mes qualités’.