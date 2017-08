L’anarchie la plus totale règne sur le marché de l’affichage extérieur, déplore mercredi Focus Infos. Le long des principales avenues de la capitale et aux carrefours stratégiques, des centaines de 4X3 et parfois de gigantesques bilboards polluent le paysage. Pire, ces supports ne sont pas entretenus.

La ville de Lomé doit intervenir pour mettre de l’ordre dans ce secteur.