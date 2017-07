Le Togo disposera prochainement d’une cartographie permettant une meilleure gestion des inondations.

Fruit d’une collaboration entre le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et de la Banque mondiale, cet outil permettra de faire face aux aléas climatiques et d’anticiper pour prévenir de nouvelles catastrophes, explique le Magnan Libéré paru mercredi.