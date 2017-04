Les présidents du Togo et du Liberia mercredi à Monrovia

Plus aucun cas de virus Ebola n’a été signalé depuis un an au Liberia, en Guinée et en Sierra-Leone, mais la vigilance reste de mise. Mercredi à Monrovia, une réunion post-virus à laquelle participait le président Faure Gnassingbé a tenté de définir une stratégie globale pour parer à toute nouvelle épidémie de cette ampleur.

