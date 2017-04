‘Nous manipulons tous des billets de banque et des pièces de monnaie presque tous les jours. Sur ses billets et pièces qui passent de main en main sans être lavés, se trouvent nichées des bactéries porteuses de maladies et parfois de virus, écrit mercredi Le Messager.

Alors que faire ? Mettre des gants ? Le journal ne livre pas la solution.