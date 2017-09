Nouvelle Opinion publie l’intégralité de la déclaration du président de l’Union musulmane du Togo (UMT) relative à la crise politique qui secoue le pays.

‘L’UMT exhorte tous les acteurs politiques à une prise de conscience responsable et invite tous les imams et prédicateurs (…) à confier le Togo et le peuple togolais à Allah le compatissant dans leur prières quotidiennes et dans leurs prêches et sermon’, indique le texte.