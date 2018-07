Bawara sonne la fin de la récréation

Gilbert Bawara a reçu la presse pour expliquer la position du gouvernement face à des négociations qui semblent piétiner. Plusieurs journaux parus lundi se font l’écho des déclarations du ministre de la Fonction publique, l’un des acteurs majeurs du dialogue en cours.

Il parle des manifestations, des difficultés économiques engendrées par près d’un an de crise, mais surtout, il sonne la fin de la récréation.

‘Dès le 1er août prochain, le temps des diktats, des postures de blocages et d’une volonté manifeste de statu quo (…) sera totalement révolu. S’ouvrira alors un chapitre nouveau et chacun comprendra que la sagesse et le sens de responsabilité de la majorité silencieuse et des pouvoirs publics ne sont nullement des signes de faiblesse et de résignation’, a déclaré M. Bawara.