Selon une étude coréenne publiée par L’Eveil de la Nation, il faut dormir entre 6 heures et 10 heures par nuit pour rester en bonne santé.

Si trop peu dormir a des conséquences sur la santé, un temps de sommeil trop élevé n’est pas non plus bénéfique. Ainsi, les chercheurs sud-coréens ont découvert que dormir plus de 10 heures par nuit favorisait le développement d’un syndrome métabolique chez l’homme, mais aussi chez la femme, explique le journal.