Le Togo compte de plus en plus de Youtubeurs, observe mardi Togo Matin. Le journal a interrogé DSM32 l’un des principaux acteurs locaux. Ce dernier donne quelques conseils à tous ceux qui veulent se lancer et commencer à produire et diffuser des vidéos.

Youtube peut rapporter beaucoup d’argent. La rémunération est en effet basée sur le nombre d’abonnés à la chaîne.

Ainsi le Youtubeur DanTDM a gagné 16,5 millions de dollars en 2017.