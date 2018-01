Même si les manifestations de l'opposition drainent du monde, il faut un moment savoir changer de braquet et aller au dialogue, estime mardi L’Eveil de la Nation. D’autant que le pouvoir a accepté la principale revendication des opposants, à savoir la limitation du nombre de madats présidentiels.

L’opposition doit en finir avec ses marches incessantes, ses exigences impossibles à satisfaire et ses tournées en Guinée et au Ghana. Il est grand temps de d’asseoir autour d’une table et de discuter, prévient le bihebdomadaire.