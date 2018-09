Collecter et recycler

Le Togo a-t-il la capacité de gérer ses déchets électroniques ? Question posée mercredi par Togo Matin.

Le caractère dangereux de certains composants ne sont pas sans effets négatifs sur l’environnement, s’ils ne sont pas correctement éliminés.

En matière de déchets électroniques, on parle des DEEE, dits D3E, les Déchets Electriques Et Electroniques. L’expression concerne tous les équipements qui fonctionnent à l’électricité. Il en existe plusieurs catégories : les gros et les petits appareils ménagers, le matériel informatique et de télécommunication, les outils électriques et électroniques,…

Gérer les déchets, c’est une chose, mais le Togo doit aussi mettre en place une politique de recyclage.