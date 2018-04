Communiqué de la Cédéao : digestion douloureuse

Le communiqué publié par la Cédéao à l’issue de son sommet de Lomé n’a pas été du goût de l’opposition, note mercredi Le Messager. Et plus particulièrement la partie relative à la situation politique au Togo.

Si l’organisation ouest-africaines a bien demandé aux acteurs politiques de s’engager dans des réformes, il leur a aussi été demandé à ce que cela se fasse dans des délais légaux et dans le respect des normes et principes de la démocratie et de l’Etat de droit. C’est ce passage qui fâche les opposants.