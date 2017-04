Constat d’impuissance

Côté journaux hostiles au pouvoir, les critiques fusent. Comme tous les jours.

Liberté s’en prend mardi à la présidente du Comité de réflexion sur les réformes politiques. Le quotidien affirme qu’Awa Nana charrie un ‘passé lugubre qui pose problème’.

Selon Actu Express, l’absence d’alternance au Togo plombe le développement.

L’Indépendant Express et Liberté commentent les querelles qui opposent plusieurs formations de l’opposition, notamment le CAR et l’UFC.

Cette désunion est préjudiciable, estime L’Alternative selon lequel la priorité doit être le ‘combat contre la dictature’.

Les marchés porteurs sont ceux de l’artisanat, des services et du tourisme, indique Economie & Développement.

Lomé accueille de plus en plus de conférences internationales et de réunions régionales, se félicite La Lanterne. Dernière en date, celle des acteurs du transport aérien qui veulent fédérer leurs moyens pour une meilleure intervention des secours en cas d’accident. L’info est à lire dans L’Union.

La construction du nouveau port de pêche débutera dans le courant du mois, annonce Le Médium.

De son côté, L’Union revient sur la visite à Lomé d’une délégation d’Egypt Air. La compagnie pourrait s’installer avant la fin de l’année à l’aéroport Gnassingbé Eyadema.

Fait divers ordinaire (ou) presque. Un malheureux s’est fait arracher ses testicules par sa femme. Elle était terriblement jalouse, précise Forum de la Semaine qui publie en une photo du supplicié.