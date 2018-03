Selon l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), l’industrie de la contrefaçon fait perdre plus de 100 milliards de Fcfa annuels aux économies de la sous-région et touche 60 à 70 % des biens de consommation importés. L’information est à lire mardi dans L’Union.

Il y a bien sûr les médicaments, mais pas seulement.