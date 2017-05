Coopération : le Togo fédère les pays d’Afrique de l’Ouest

Le Togo, porte d’entrée pour les pays de l’hinterland, véritable hub sous-régional de par sa position stratégique, a lancé l’idée de la création d’une Chambre de commerce Allemagne-Afrique de l’Ouest. Le projet a été validé début avril à Lomé lors d’un forum économique.

Dans sa dernière livraison, Afrique Education revient sur cette conférence et évoque la coopération de plus en plus dynamique entre Lomé et Berlin.

Afrique Education N°452, mai 2017, vente en kiosque