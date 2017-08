Lancé en 2016 le Projet d'Appui à l'Employabilité et à l'Insertion des Jeunes dans les Secteurs Porteurs (PAEIJ- SP) a pour but de créer les conditions d'une croissance économique plus inclusive à travers le renforcement de l'employabilité des jeunes et la promotion de l'entreprenariat.

Vérité des Peuples paru jeudi rappelle que ce programme s’adresse à près de 1.000 jeunes diplômés.