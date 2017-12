Entre réseaux sociaux et presse professionnelle

Le Conseil national des patrons de presse (Conapp) organise les 7, 8 et 9 décembre les ‘Journées portes ouvertes de la presse togolaise’. Un programme très dense avec une série de rencontres thématiques d’actualité.

La première porte sur le rôle et la responsabilité des journalistes en période de crise et la seconde sur les journalistes face aux réseaux sociaux.

Un problème auquel est confronté l’ensemble des médias traditionnels.

En effet, les lecteurs ont de plus en plus de difficultés à faire la différence entre des informations diffusées sans aucun contrôle sur Facebook ou Twitter et des contenus professionnels proposés par de véritables organes de presse classiques ou en ligne.

Le Conapp entend inciter les lecteurs à développer eux-même la culture du Fact checking*.

La situation politique au Togo est l’illustration des dérives des médias sociaux.

* Journalisme de vérification