De quoi j'me mêle

‘Les ennemis de la paix et de la sérénité au Togo salueront la sortie médiatique du ministre gambien des Affaires étrangères, Ousainou Darboe, sur les questions intérieures du Togo’, peut-on lire dans Afrique Education (novembre 2017).

Pour le mensuel, la sortie de cet officiel est malheureuse et très mal venue, dans le contexte actuel.

Quand on sait d'où vient la Gambie et à quel point son fonctionnement continue de nécessiter le soutien actif de la Cédéao, les déclarations de M. Darboe paraissent totalement incongrues et surtout irresponsables.

N°458/novembre 2017