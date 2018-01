Après 13 ans de bons et loyaux services et 520 numéros publiés, l’hebdomadaire L’Eveil de la Nation a décidé d’étoffer son offre éditoriale. A partir du 9 janvier prochain, il paraîtra deux fois par semaine (mardi et vendredi).

Le journal passera à 12 pages pour accueillir de nouvelles rubriques.