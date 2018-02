Au sein de l’opposition les divergences se font jour concernant le dialogue politique à venir, souligne jeudi Chronique de la Semaine.

Le leader du PNP n’y semble pas favorable. Et il y a maintenant une polémique naissante entre le CAR et l’ANC. Si la formation de Jean-Pierre Favre est pour le maintien des manifestations avant et pendant les discussions, Jean Kissi, l’un des dirigeants du CAR, estime que cette posture n’a plus de sens.