Diversité et éligibilité

De nombreux Togolais ont remporté la loterie aux visas et vivent depuis des années aux Etats-Unis.

Décrocher la Carte verte est une question de chance, mais pas seulement.

Togo Matin explique vendredi comment fonctionne ce système et comment l’administration US a mis en place un certain nombre de garde-fous.

Le programme des visas de diversité autorisé par le Congrès américain, délivre chaque année par tirage au sort, 50.000 visas de résidence permanente à des personnes venant des pays à faible taux d’immigration aux Etats-Unis et remplissant les stricts critères d’éligibilité.