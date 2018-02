Du nouveau chaque matin

Togo Presse (officiel) et Liberté (privé) ont depuis jeudi un concurrent sur le marché de la presse quotidienne.

Le bi-hebdo Togo Matin paraît désormais tous les jours.

Pour l’occasion, il inaugure une nouvelle maquette plus graphique et plus fluide pour faciliter la lecture.

Dans son éditorial, le journal souligne qu’en ces temps de crise politique, ‘il est essentiel d’œuvrer pour l’union de tous les fils du pays, la réconciliation des cœurs et des esprits’. Togo Matin entend y contribuer en proposant une information honnête.