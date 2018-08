La société Eagle Scientific Ltd envisage de s’implanter dans le pays, rapporte lundi Togo Matin.

Ce prestataire britannique est spécialisé dans le consulting et la fourniture d’équipements et de produits destinés au secteur de l’éducation, de la santé et de la formation.

Elle assure également des missions de test et de certification pour les chantiers de travaux publics.

Son imposant catalogue détaille l'ensemble des offres de services.