Et si le gouvernement subventionnait la bière le 27 avril ?

Le gouvernement doit revoir sa copie quant à l’organisation des célébrations de l’indépendance. C’est l’opinion du Médium paru mardi.

‘Cette journée doit être festive et non tristounette pour la majorité des Togolais qui n'ont que ce seul jour pour penser à leur pays, assaillis de toute part comme ils le sont par leurs problèmes quotidiens. Que la bière soit subventionnée et qu'elle coule à flots. Que les Togolais se roulent sous dessous la table le 27 Avril’, écrit le journal.